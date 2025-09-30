Publicidad
Y ahora sonsoles
La empresaria Natacha Gastón, sobre las bajas laborales: “Estoy en contra de los jetas”
El absentismo alcanza cifras inéditas, con un millón de ausencias diarias. Mientras las compañías denuncian abusos y falta de justificantes, los empleados defienden su derecho a parar y cuidar su salud.
España registra un repunte sin precedentes en las bajas laborales: uno de cada veinte empleados falta cada día a su puesto, duplicando las cifras de hace nueve años. Las empresas, cada vez más desconfiadas, denuncian un uso indebido de estas ausencias tal y como hemos visto en Y ahora Sonsoles.
La salud mental, con trastornos como ansiedad o depresión, encabeza las causas de baja. Sin embargo, compañías como la de Natacha Gastón aseguran que muchos trabajadores no presentan justificante, sobre todo los lunes.