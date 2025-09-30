La empresaria Natacha Gastón, sobre las bajas laborales: “Estoy en contra de los jetas”

España registra un repunte sin precedentes en las bajas laborales: uno de cada veinte empleados falta cada día a su puesto, duplicando las cifras de hace nueve años. Las empresas, cada vez más desconfiadas, denuncian un uso indebido de estas ausencias tal y como hemos visto en Y ahora Sonsoles.

La salud mental, con trastornos como ansiedad o depresión, encabeza las causas de baja. Sin embargo, compañías como la de Natacha Gastón aseguran que muchos trabajadores no presentan justificante, sobre todo los lunes.