Txabi Franquesa deslumbra en Pasapalabra con un monólogo improvisado y una confesión inesperada

Txabi Franquesa volvió a convertir su presentación en Pasapalabra en un monólogo cargado de humor. Todo comenzó cuando Roberto Leal comentó lo elegante que se había vestido para el programa, iniciando un debate sobre el color de su camisa.

Entre bromas sobre el gris, el verde y hasta la falta de tiempo para lavar, el cómico llevó su improvisación hacia la soledad y sus consecuencias. Fue entonces cuando soltó una inesperada confesión: “Defeco con la puerta abierta”, provocando carcajadas en el plató.