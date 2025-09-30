Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

‘La bachata’ de Roberto Leal con Txabi Franquesa: “La gente tardará en olvidarlo”

Pasapalabra

Roberto Leal y Txabi Franquesa sorprenden en Pasapalabra bailando La bachata

El presentador y el cómico protagonizan un divertido momento al ritmo de Manuel Turizo tras el pleno de Candela Serrat en La Pista.

Alberto Mendo
Publicado:

En Pasapalabra, Txabi Franquesa volvió a demostrar que es un invitado perfecto. No solo improvisó un monólogo, también se lanzó a bailar junto a Roberto Leal en La Pista. Ambos regalaron una escena inolvidable con La bachata de Manuel Turizo.

El divertido momento surgió tras el pleno de Candela Serrat frente a Iván Sánchez. Roberto animó a bailar la canción del verano de 2022 y terminó formando pareja con Txabi. “Parecíamos dos señores mayores en una barra libre”, bromeó el presentador.

Antena 3» Vídeos