El motivo por el que Iván Sánchez se luce en Pasapalabra con una lección sobre esgrima

El dominio de esgrima de Iván Sánchez que deja a todos alucinados

El actor sorprende en Palabras Cruzadas con su dominio de este deporte y recuerda su formación en Educación Física.

Iván Sánchez fue protagonista en Pasapalabra al resolver casi por completo el panel de Palabras Cruzadas, dedicado a la esgrima. El actor explicó que conocía en detalle este deporte gracias a sus estudios de Educación Física, donde se formó en esta disciplina.

Roberto Leal destacó la soltura con la que el invitado se enfrentó a las definiciones, dejando a todos impresionados. Sánchez convirtió el reto en una auténtica lección práctica, aportando un apoyo clave al equipo de Manu y mostrando otra faceta más allá de la interpretación.

