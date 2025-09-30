El dominio de esgrima de Iván Sánchez que deja a todos alucinados

Iván Sánchez fue protagonista en Pasapalabra al resolver casi por completo el panel de Palabras Cruzadas, dedicado a la esgrima. El actor explicó que conocía en detalle este deporte gracias a sus estudios de Educación Física, donde se formó en esta disciplina.

Roberto Leal destacó la soltura con la que el invitado se enfrentó a las definiciones, dejando a todos impresionados. Sánchez convirtió el reto en una auténtica lección práctica, aportando un apoyo clave al equipo de Manu y mostrando otra faceta más allá de la interpretación.