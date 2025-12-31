El duque de Alba ordena la rehabilitación de un edificio y deja en la calle a 75 familias en Madrid

El anuncio del desalojo ha dejado a 75 familias sin alternativa habitacional inmediata tras comunicarse que el inmueble debe quedar vacío para iniciar un proceso de rehabilitación integral. Los vecinos aseguran que no se les ha ofrecido una solución clara.

La situación ha sido abordada en Y ahora Sonsoles, donde los afectados relatan su preocupación por el futuro inmediato y reclaman más tiempo y opciones reales antes de verse obligados a abandonar sus hogares.