Publicidad
Y ahora Sonsoles
El duque de Alba ordena la rehabilitación de un edificio y deja en la calle a 75 familias en Madrid
Una decisión vinculada al duque de Alba obliga a desalojar un edificio residencial para acometer obras de rehabilitación, una medida que ha generado incertidumbre y protestas entre los vecinos afectados.
El anuncio del desalojo ha dejado a 75 familias sin alternativa habitacional inmediata tras comunicarse que el inmueble debe quedar vacío para iniciar un proceso de rehabilitación integral. Los vecinos aseguran que no se les ha ofrecido una solución clara.
La situación ha sido abordada en Y ahora Sonsoles, donde los afectados relatan su preocupación por el futuro inmediato y reclaman más tiempo y opciones reales antes de verse obligados a abandonar sus hogares.