Una hamburguesa original para los niños: ¡con alubia y arroz!

La elaboración combina 500 g de alubia blanca cocida, 150 g de arroz cocido, zanahoria, puerro, cebolla morada, ajo, comino y almendra molida para formar la masa de las hamburguesas.

La salsa de tomate se prepara con tomate pera, cebolla y ajo, cocinada durante 40‑45 minutos y triturada hasta obtener una textura suave. Se sirve la salsa en el plato y sobre ella se colocan las hamburguesas, espolvoreadas con perejil al gusto en Cocina abierta de Karlos Arguiñano.