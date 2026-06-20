Hallan sin vida a un padre y su hija en una vivienda de Gerena, en Sevilla

La localidad sevillana de Gerena se encuentra impactada tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de un padre y su hija de 20 años en una vivienda. El descubrimiento movilizó a los servicios de emergencia y abrió una investigación para determinar las circunstancias de las muertes.

El suceso fue abordado en Y ahora Sonsoles, donde se repasaron los primeros datos conocidos del caso. Por el momento, las autoridades continúan recopilando información mientras avanzan las diligencias para esclarecer lo sucedido.

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