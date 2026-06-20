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Y AHORA SONSOLES
Hallan sin vida a un padre y su hija en una vivienda de Gerena, en Sevilla
La aparición de dos cadáveres en una casa ha generado una profunda conmoción entre los vecinos mientras los investigadores trabajan para esclarecer lo ocurrido.
La localidad sevillana de Gerena se encuentra impactada tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de un padre y su hija de 20 años en una vivienda. El descubrimiento movilizó a los servicios de emergencia y abrió una investigación para determinar las circunstancias de las muertes.
El suceso fue abordado en Y ahora Sonsoles, donde se repasaron los primeros datos conocidos del caso. Por el momento, las autoridades continúan recopilando información mientras avanzan las diligencias para esclarecer lo sucedido.
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