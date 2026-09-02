¡Halis será operado de urgencia! Una llamada del médico siembra el pánico entre los Korhan

Hattuc se ha quedado muy preocupada al escuchar la conversación y no ha tardado en preguntar qué le ocurre a Halis. Orhan le ha explicado que los médicos han decidido operarle de urgencia, una noticia que ha provocado una carrera contrarreloj para organizar el viaje y estar a su lado cuanto antes. “Reserva los billetes de avión”, le ha pedido a Ferit.

Hattuc también ha exigido viajar con ellos para acompañar a Halis cuando despierte. La familia no entiende qué ha podido pasar, ya que hasta ese momento todo parecía ir bien. Ahora, los Korhan solo pueden esperar que la operación salga bien y el patriarca vuelva a abrir los ojos junto a los suyos.

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