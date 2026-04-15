Halis responde con una bofetada al estallido de Abidin en un tenso enfrentamiento familiar

El conflicto entre Abidin y Halis alcanza uno de sus momentos más duros en Una nueva vida. Abidin estalla contra el patriarca en una discusión cargada de reproches.

La situación se descontrola cuando Halis responde con una bofetada, marcando un punto de inflexión en la relación. Este enfrentamiento intensifica aún más el drama dentro de la familia.