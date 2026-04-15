Publicidad
Una nueva vida
Halis responde con una bofetada al estallido de Abidin en un tenso enfrentamiento familiar
Abidin encara al patriarca Halis y la discusión termina con una reacción inesperada que impacta a todos.
El conflicto entre Abidin y Halis alcanza uno de sus momentos más duros en Una nueva vida. Abidin estalla contra el patriarca en una discusión cargada de reproches.
La situación se descontrola cuando Halis responde con una bofetada, marcando un punto de inflexión en la relación. Este enfrentamiento intensifica aún más el drama dentro de la familia.