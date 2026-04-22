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UNA NUEVA VIDA
Halis Korhan impone su autoridad y desbarata el ultimátum que amenaza a Seyran y Ferit
La cena familiar estalla en la mansión Korhan tras la llegada de Elias, que lanza un ultimátum inesperado. La firme decisión de Halis cambia el rumbo y deja en el aire el futuro de todos.
El ambiente en la mansión Korhan se vuelve irrespirable cuando Elias exige frenar el matrimonio hasta que Seyran regrese a casa y detengan al criminal. Sus palabras sacuden a la familia en pleno conflicto emocional de Ferit.
Lejos de ceder, Halis toma el control y zanja la disputa con contundencia: Seyran y Ferit no se moverán. Mientras esperan atrapar a Sinan, la tensión crece y Diyar queda en una posición incierta.