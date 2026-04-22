Ferit toma una decisión definitiva con Diyar y rompe cualquier esperanza con Seyran

La discusión entre Ferit y Seyran estalla tras una cena llena de tensión, cuando ambos se enfrentan a las verdades que llevaban horas evitando. Seyran le recrimina su actitud y su incapacidad para afrontar lo que sienten, mientras el dolor y el orgullo marcan cada palabra.

Lejos de acercarse, el joven decide cerrar la puerta a cualquier reconciliación y anuncia que se casará con Diyar. Con esta decisión, Ferit opta por huir de sus sentimientos y dejar atrás su historia con Seyran.