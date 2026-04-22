UNA NUEVA VIDA
La revelación de Seyran que amenaza con romperlo todo antes del enlace de Ferit y Diyar
Un inesperado momento de sinceridad de Seyran desata la tensión en Una nueva vida y pone en peligro la estabilidad de la esperada boda entre Ferit y Diyar.
Mientras ambas familias aguardaban para una cena crucial, Ferit ha buscado a Seyran incapaz de seguir adelante sin resolver sus sentimientos. Su pregunta directa ha desatado un momento cargado de tensión que casi termina en beso, interrumpido por Gülgün.
Tras el sobresalto, Seyran ha dado el paso que lo cambia todo. Con una confesión sincera, ha dejado claro que estaría dispuesta a volver con Ferit si él decide romper con Diyar, reabriendo una historia marcada por el pasado.