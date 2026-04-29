Halis advierte a Ferit con una lección clave: elegir entre dos amores para no perderlo todo

Halis intenta guiar a su nieto en medio de su conflicto sentimental, recordándole que no puede sostener dos relaciones sin consecuencias. Su consejo, cargado de experiencia, busca evitar que Ferit termine perdiendo a ambas mujeres.

A través de una metáfora sobre el espejo empañado, el patriarca le anima a mirar dentro de sí mismo y dejar de lado las influencias externas. Su objetivo es que Ferit identifique qué le desequilibra y tome una decisión sincera.