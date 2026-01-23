Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Guiso tradicional con toque actual: la gurupina bastetana de la abuela Lola según Arguiñano
Karlos Arguiñano rescata un plato con raíces en la cocina de invierno de la comarca de Baza, adaptando la gurupina bastetana para cuatro comensales con ingredientes cotidianos y un sabor intenso.
Arguiñano presenta la gurupina bastetana, un guiso que combina patatas, costilla de cerdo, verduras y especias tradicionales cocinadas a fuego medio hasta lograr una textura suave y un caldo ligeramente ligado. El chef propone variantes como sustituir agua por caldo o añadir vino blanco para matices más complejos.
La gurupina es un plato con historia en la gastronomía de la ciudad de Baza, caracterizado por su base económica y su versatilidad, normalmente enriquecido con pimiento seco, patatas, cebolla y carnes o incluso pescado según disponibilidad.