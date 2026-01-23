Guiso tradicional con toque actual: la gurupina bastetana de la abuela Lola según Arguiñano

Arguiñano presenta la gurupina bastetana, un guiso que combina patatas, costilla de cerdo, verduras y especias tradicionales cocinadas a fuego medio hasta lograr una textura suave y un caldo ligeramente ligado. El chef propone variantes como sustituir agua por caldo o añadir vino blanco para matices más complejos.

La gurupina es un plato con historia en la gastronomía de la ciudad de Baza, caracterizado por su base económica y su versatilidad, normalmente enriquecido con pimiento seco, patatas, cebolla y carnes o incluso pescado según disponibilidad.