El guiso tradicional que triunfa el fin de semana con una salsa llena de sabor

Los jarretes de cordero se convierten en los protagonistas de este plato contundente y reconfortante, cocinados a fuego lento para lograr una textura suave y una salsa intensa a base de verduras. El resultado es un guiso lleno de matices que gana en sabor con cada paso.

En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, esta propuesta se completa con un puré de patata cremoso que equilibra la potencia del cordero y redondea una receta pensada para saborear sin prisas, ideal para comidas especiales o para darse un homenaje en casa.