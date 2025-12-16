Guiso de lentejas con pastel de patata de Joseba Arguiñano: energía, sabor y beneficios en un plato único

La combinación de lentejas guisadas con un pastel de patata crea un plato completo que destaca por su aporte energético y su equilibrio. Joseba Arguiñano plantea una elaboración que mantiene la esencia de la cocina casera, apostando por un guiso capaz de llenar y reconfortar sin excesos.

Este tipo de preparación permite organizar el menú con facilidad. Las lentejas admiten la cocción de víspera y soportan la congelación sin perder sabor ni textura. Esta versatilidad convierte la receta en una solución práctica para quienes buscan comer bien y mantener una planificación eficiente.