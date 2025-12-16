Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Guiso de lentejas con pastel de patata de Joseba Arguiñano: energía, sabor y beneficios en un plato único
Un plato reconfortante que une la tradición del guiso de lentejas con la textura cremosa del pastel de patata. Una receta pensada para saciar, nutrir y resolver comidas con antelación sin perder calidad.
La combinación de lentejas guisadas con un pastel de patata crea un plato completo que destaca por su aporte energético y su equilibrio. Joseba Arguiñano plantea una elaboración que mantiene la esencia de la cocina casera, apostando por un guiso capaz de llenar y reconfortar sin excesos.
Este tipo de preparación permite organizar el menú con facilidad. Las lentejas admiten la cocción de víspera y soportan la congelación sin perder sabor ni textura. Esta versatilidad convierte la receta en una solución práctica para quienes buscan comer bien y mantener una planificación eficiente.