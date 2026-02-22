Guillermo Barrientos se despide entre emoción y compañerismo en un emotivo final de rodaje

El actor afrontó su jornada final rodeado del equipo, que lo acompañó en las últimas secuencias del personaje, un momento cargado de emoción que incluyó aplausos y gestos de cariño. Barrientos confesó sentirse “muy raro” por la mezcla de sensaciones vividas, destacando que “han sido dos años con mucha intensidad y donde he vivido mucho”.

En Sueños de libertad compartió su despedida con compañeros como Ana Fernández y Dani Tatay, emocionándose al saber que eran “las últimas miradas con sus compañeros”. El actor aseguró que se marcha “muy feliz” por el trabajo realizado y por haber defendido con orgullo al perfumista Luis Merino durante este tiempo.