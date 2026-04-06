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SUEÑOS DE LIBERTAD
Guillermo Barrientos cierra etapa con un mensaje lleno de orgullo y gratitud
Tras más de dos años en la serie líder, el actor madrileño se despide de su personaje Luis Merino con una carta cargada de emoción, recuerdos y reconocimiento a su evolución.
Guillermo Barrientos ha dicho adiós a Luis Merino, el perfumista de los De la Reina en Sueños de libertad, tras más de 500 capítulos. El personaje, que recientemente dejó Toledo para iniciar una nueva etapa en Barcelona, ha protagonizado intensas tramas personales y profesionales.
El actor ha compartido una carta donde destaca su dignidad, lealtad y amor por los suyos, asegurando que nada ha sido en vano. Barrientos define su paso por la serie como un viaje lleno de ilusión, compromiso y aprendizaje.