La guerra entre Seyran y Suna estalla tras salir a la luz el secreto que sacude a ambas familias

La tensión acumulada termina explotando entre Seyran y Suna en una bronca cargada de insultos y recriminaciones. Seyran responsabiliza a su hermana del desastre provocado por su colaboración con Ferit y le reprocha haber contribuido a una situación que afecta a todos los implicados.

En plena discusión y ante la sorpresa de Kazim y Esme, Seyran desvela que Suna participó junto a Ferit en la hipoteca de la mansión para conseguir las piedras. La revelación deja a la familia paralizada hasta que Esme interviene para recordar a sus hijas que su relación como hermanas está por encima de cualquier conflicto relacionado con los Korhan en Una nueva vida.

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