Goyo Jiménez revela en Pasapalabra las dos aficiones que ocupan su tiempo cuando se baja del escenario

Roberto Leal propuso a Goyo Jiménez apartar por un momento el humor para descubrir algunas de sus aficiones. El cómico confesó en Pasapalabra que le apasiona la ópera y explicó que había aprovechado la presencia de Javier en el programa para conversar sobre este género musical.

Durante la charla, Goyo también aseguró que disfruta aprendiendo sobre historia y bromeó con que le gusta "para no repetirla". Además, contó que aprovecha las giras de sus monólogos para descubrir nuevos lugares y comentó que tiene pendiente visitar Alcalá de Guadaira.

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