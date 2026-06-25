Goyo Jiménez provoca las risas en Pasapalabra con su peculiar versión del moonwalk de Michael Jackson

Goyo Jiménez ha vuelto a demostrar su sentido del humor en Pasapalabra durante su participación en La Pista, donde ha compartido duelo con Pastora Vega en un viaje musical al año 1982. Ambos reconocieron el tema tras los primeros compases, aunque el cómico fue el más rápido en el pulsador.

Tras acertar Billie Jean, Goyo no ha dudado en levantarse para imitar el famoso moonwalk de Michael Jackson. El resultado ha sido tan peculiar que él mismo lo ha descrito como un paso más parecido al del asteroide, provocando las risas en el plató.

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