Goyo Jiménez convierte su fallo en La Pista en un improvisado show de humor

La prueba musical de La Pista arrancó con dos invitados dispuestos a repetir el nivel de aciertos del programa anterior, pero tanto Goyo Jiménez como Pastora Vega se encontraron descolocados desde el primer fragmento.

Ante la dificultad, Goyo optó por el humor y encadenó varios chistes durante el duelo, mientras Pastora Vega fue afinando el oído hasta identificar la canción Tiene la tarara, interpretada por Marisol, llevándose finalmente la victoria en la prueba de Pasapalabra.

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