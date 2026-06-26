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PASAPALABRA
Goyo Jiménez convierte su fallo en La Pista en un improvisado show de humor
El cómico, incapaz de reconocer la canción en un primer momento, transforma el duelo en Pasapalabra en una sucesión de bromas mientras Pastora Vega termina imponiéndose con un clásico popular.
La prueba musical de La Pista arrancó con dos invitados dispuestos a repetir el nivel de aciertos del programa anterior, pero tanto Goyo Jiménez como Pastora Vega se encontraron descolocados desde el primer fragmento.
Ante la dificultad, Goyo optó por el humor y encadenó varios chistes durante el duelo, mientras Pastora Vega fue afinando el oído hasta identificar la canción Tiene la tarara, interpretada por Marisol, llevándose finalmente la victoria en la prueba de Pasapalabra.
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