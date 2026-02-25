Publicidad
PASAPALABRA
Golpe de autoridad de Javier Pasapalabra: un debut fulgurante que envía a Alejandro a la Silla Azul
El nuevo concursante irrumpe con fuerza en Pasapalabra, firma 23 aciertos sin errores en su primer Rosco y aprovecha el fallo final de su rival para rozar el bote.
El estreno de Javier en Pasapalabra no ha podido ser más contundente. Tras imponerse en la Silla Azul, se integró en el equipo azul junto a David Amor y Laura Matamoros decidido a competir por el bote. En su primer Rosco firmó una espectacular racha de 11 aciertos iniciales.
Cerró la primera vuelta con más de veinte letras en verde y alcanzó 23 respuestas correctas sin fallos, con 20 segundos aún por jugar. Alejandro llegó a 22, pero arriesgó en el tramo final y un error terminó dándole la victoria al recién llegado.