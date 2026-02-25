Golpe de autoridad de Javier Pasapalabra: un debut fulgurante que envía a Alejandro a la Silla Azul

El estreno de Javier en Pasapalabra no ha podido ser más contundente. Tras imponerse en la Silla Azul, se integró en el equipo azul junto a David Amor y Laura Matamoros decidido a competir por el bote. En su primer Rosco firmó una espectacular racha de 11 aciertos iniciales.

Cerró la primera vuelta con más de veinte letras en verde y alcanzó 23 respuestas correctas sin fallos, con 20 segundos aún por jugar. Alejandro llegó a 22, pero arriesgó en el tramo final y un error terminó dándole la victoria al recién llegado.