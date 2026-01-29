Publicidad
El Hormiguero
Glòria Serra revela en El Hormiguero el origen de su voz distintiva en televisión
La periodista explicó en El Hormiguero cómo trabajó su tono de voz característico para Equipo de Investigación, un sello que, según apunta, nació al intentar conectar mejor con la audiencia y dar más tensión a los reportajes.
En su visita al plató de Pablo Motos con motivo del 15.º aniversario de Equipo de Investigación, Serra analizó la construcción de uno de los rasgos más comentados de su carrera: la voz en off que acompaña sus reportajes.
Contó que, al inicio del programa, no lograban conectar con el público y buscó en el teatro y la dicción de actores un estilo que aportara mayor tensión y proximidad narrativa.