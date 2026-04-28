Megan Maxwell y Rubén Cortada revelan cómo es Can y su conexión con Sonia en ¿A qué estás esperando?

Megan Maxwell y Rubén Cortada protagonizan un encuentro en el que analizan la esencia de Can en ¿A qué estás esperando?, un personaje que el actor define con naturalidad al asegurar que muestra lo que es sin artificios.

Durante la conversación, Cortada destaca la fascinación de Can por Sonia y explica su vínculo familiar, marcado por su cercanía con su madre y la dificultad de romper con la figura paterna.