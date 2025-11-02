Un gesto que lo dice todo: el emotivo regalo que sella la reconciliación entre dos mujeres

Nevra entrega a Gülçiçek su pulsera favorita, grabada con la letra “G”, como símbolo de todo lo que han vivido juntas. “Te lo mereces más que nadie”, le dice emocionada.

Ambas reconocen que no fueron buenas amigas en el pasado, pero ahora se consideran familia. La escena de Renacer culmina con un abrazo y lágrimas compartidas antes de la boda con Reha.