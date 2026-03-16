El gesto que casi nadie hace con su frigorífico y que puede recortar hasta un 30% la factura de la luz

El frigorífico es uno de los electrodomésticos que más energía consume en casa porque funciona las 24 horas. Por eso, mantenerlo limpio y ordenado puede marcar la diferencia en la factura eléctrica.

La clave, según explica Ordenatriz, está en realizar una limpieza profunda entre dos y cuatro veces al año, especialmente en la rejilla trasera, además de cuidar las gomas de la puerta y eliminar el hielo acumulado para evitar fugas de frío.