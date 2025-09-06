Publicidad
Renacer
El gesto inesperado de Umay que conmueve a Bahar en un momento clave
La hija de Bahar sorprende con una reacción madura y emotiva al conocer el compromiso con Evren, en una escena que refuerza los lazos familiares en Renacer.
Bahar se muestra nerviosa al contarle a Umay que Evren le ha pedido matrimonio. Aunque esperaba una reacción tensa, su hija la sorprende con un gesto de apoyo: “Si eres feliz, yo soy feliz”.
La protagonista de Renacer se emociona al escuchar que Umay respeta su decisión, a pesar de preferir a Timur. “Ver cómo has vuelto a sonreír me hace feliz”, le confiesa antes de bromear sobre vivir con Cem.