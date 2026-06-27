Alya ya no puede ocultarlo: un gesto con Cihan confirma el giro más esperado de En tierra lejana

Después de que Cihan rescate al pequeño Cihan Deniz y le prometa a Alya que nunca los dejará solos y siempre los protegerá, la conexión entre ambos se hace más evidente que nunca. El vínculo se intensifica mientras la joven intenta asumir todo lo que está sintiendo.

En los próximos capítulos de En tierra lejana, Alya se sincera con Cihan, le agradece todo lo que hace por ellos y, en un gesto de gran importancia, le coge la mano. La escena deja claro que sus sentimientos han cambiado y plantea una gran incógnita: ¿terminarán confesándose su amor?

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