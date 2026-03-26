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Gabriel continúa con su venganza contra Damián: “Tengo una información muy jugosa que podría interesarle”

Sueños de libertad

Gabriel redobla su estrategia contra Damián y lanza una advertencia que puede cambiarlo todo

La tensión crece en Sueños de libertad cuando Gabriel deja claro que su venganza sigue en marcha y asegura tener información clave capaz de sacudir el entorno de Damián.

Gabriel no da un paso atrás en su objetivo y mantiene su plan contra Damián, al que amenaza con revelar datos comprometidos que podrían afectar seriamente a su situación.

La advertencia introduce un nuevo foco de conflicto en Sueños de libertad, donde las alianzas y secretos vuelven a ponerse en juego ante una posible revelación que puede alterar el equilibrio entre los personajes.

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