Publicidad
Sueños de libertad
Gabriel redobla su estrategia contra Damián y lanza una advertencia que puede cambiarlo todo
La tensión crece en Sueños de libertad cuando Gabriel deja claro que su venganza sigue en marcha y asegura tener información clave capaz de sacudir el entorno de Damián.
Gabriel no da un paso atrás en su objetivo y mantiene su plan contra Damián, al que amenaza con revelar datos comprometidos que podrían afectar seriamente a su situación.
La advertencia introduce un nuevo foco de conflicto en Sueños de libertad, donde las alianzas y secretos vuelven a ponerse en juego ante una posible revelación que puede alterar el equilibrio entre los personajes.