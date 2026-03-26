Gabriel redobla su estrategia contra Damián y lanza una advertencia que puede cambiarlo todo

Gabriel no da un paso atrás en su objetivo y mantiene su plan contra Damián, al que amenaza con revelar datos comprometidos que podrían afectar seriamente a su situación.

La advertencia introduce un nuevo foco de conflicto en Sueños de libertad, donde las alianzas y secretos vuelven a ponerse en juego ante una posible revelación que puede alterar el equilibrio entre los personajes.