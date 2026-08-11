Salmorejo de remolacha y cerezas: la original receta de Karlos Arguiñano para disfrutar en verano

Para preparar este salmorejo, Arguiñano recomienda utilizar pan rústico con buena miga, preferiblemente del día anterior, y tomates pera o rama muy maduros. A la mezcla se añaden ajo, cerezas, remolacha, aceite de oliva virgen extra, vinagre y sal.

Después de triturar los ingredientes hasta obtener una crema fina, el salmorejo se enfría en el frigorífico. Al servirlo, se completa con huevo de codorniz, cerezas deshuesadas, pistachos tostados, un hilo de aceite y perejil.

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