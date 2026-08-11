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Salmorejo de remolacha y cerezas, de Arguiñano: "Con un punto de sabor y color interesante"

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

Salmorejo de remolacha y cerezas: la original receta de Karlos Arguiñano para disfrutar en verano

Karlos Arguiñano transforma el tradicional salmorejo cordobés incorporando remolacha y cerezas, dos ingredientes que aportan un toque diferente a esta receta fácil y perfecta para el verano.

Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Para preparar este salmorejo, Arguiñano recomienda utilizar pan rústico con buena miga, preferiblemente del día anterior, y tomates pera o rama muy maduros. A la mezcla se añaden ajo, cerezas, remolacha, aceite de oliva virgen extra, vinagre y sal.

Después de triturar los ingredientes hasta obtener una crema fina, el salmorejo se enfría en el frigorífico. Al servirlo, se completa con huevo de codorniz, cerezas deshuesadas, pistachos tostados, un hilo de aceite y perejil.

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