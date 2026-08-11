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EN TIERRA LEJANA
Cihan abre su corazón a Alya, pero ella frena cualquier posibilidad de empezar de nuevo
Tras el conflicto provocado por el embarazo de Mine, Cihan reconoce sus errores y confiesa a Alya que quiere construir un futuro junto a ella, aunque su respuesta no es la esperada.
El empresario agradece a Alya que permaneciera a su lado en uno de sus momentos más difíciles. Además, admite que debería haber terminado su relación con Mine mucho antes y reconoce el sacrificio que ella hizo al aceptar su matrimonio.
Decidido a dejar atrás el pasado, Cihan plantea comenzar una nueva historia juntos. Sin embargo, Alya sigue demasiado herida por todo lo ocurrido y corta la conversación, pidiéndole que no continúe hablando del tema En tierra lejana.
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