Gabriel se pone nervioso al enterarse de que Isabel está en la fábrica, ¿descubrirá quién es en realidad?

Sueños de libertad

Gabriel pierde la calma al escuchar que Isabel ha vuelto a la fábrica

La inesperada aparición de Isabel descoloca a todos, especialmente a Gabriel, que empieza a inquietarse tras escuchar de Gema los detalles de un incómodo reencuentro.

Gema se encuentra de frente con Isabel y corre a relatar lo sucedido a Joaquín y al abogado. La tensión aumenta cuando Gabriel escucha cada detalle de la conversación y no puede disimular su inquietud.

La mujer explica que Isabel robó información en el pasado y que su presencia vuelve a ser una amenaza. Mientras tanto, Gabriel empieza a ponerse nervioso al saber que ella busca a su prometido.

