Gabriel pierde la calma al escuchar que Isabel ha vuelto a la fábrica

Gema se encuentra de frente con Isabel y corre a relatar lo sucedido a Joaquín y al abogado. La tensión aumenta cuando Gabriel escucha cada detalle de la conversación y no puede disimular su inquietud.

La mujer explica que Isabel robó información en el pasado y que su presencia vuelve a ser una amenaza. Mientras tanto, Gabriel empieza a ponerse nervioso al saber que ella busca a su prometido.