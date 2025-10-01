Publicidad
Sueños de libertad
Gabriel pierde la calma al escuchar que Isabel ha vuelto a la fábrica
La inesperada aparición de Isabel descoloca a todos, especialmente a Gabriel, que empieza a inquietarse tras escuchar de Gema los detalles de un incómodo reencuentro.
Gema se encuentra de frente con Isabel y corre a relatar lo sucedido a Joaquín y al abogado. La tensión aumenta cuando Gabriel escucha cada detalle de la conversación y no puede disimular su inquietud.
La mujer explica que Isabel robó información en el pasado y que su presencia vuelve a ser una amenaza. Mientras tanto, Gabriel empieza a ponerse nervioso al saber que ella busca a su prometido.