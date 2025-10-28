Publicidad
Sueños de libertad
Gabriel destapa el plan oculto de Brossard: la empresa italiana es solo una tapadera
Gabriel confiesa a María que Massina, la supuesta compradora italiana de Perfumerías de la Reina, en realidad está controlada por Brossard. Su objetivo: hacerse con la empresa familiar.
Gabriel ha revelado a María la verdad sobre la misteriosa oferta italiana. Massina, la firma interesada en comprar Perfumerías de la Reina está siendo manipulada por Brossard, quien pretende adueñarse de la empresa mediante un acuerdo encubierto.
Mientras María procesa la impactante noticia, Gabriel intenta frenar el trato con Floral y convencer a Damián de que apueste por Massina, sin sospechar que así cumpliría el plan del francés. La intriga crece en el entorno de los De la Reina.