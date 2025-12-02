Publicidad
El Hormiguero
Francella y su enigmática cena con Woody Allen: ¿realidad o pura invención?
El actor argentino desconcertó en El Hormiguero al contar que cenó con Woody Allen. Su forma de narrarlo hizo dudar a todos sobre la veracidad del encuentro.
La anécdota generó risas y confusión en el plató, ya que el actor jugó con los detalles y lanzó una historia tan precisa como posiblemente inventada.