Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

¿Guillermo Francella cenó con Woody Allen? El actor nos hace dudar con su 'historia engañosa'

El Hormiguero

Francella y su enigmática cena con Woody Allen: ¿realidad o pura invención?

El actor argentino desconcertó en El Hormiguero al contar que cenó con Woody Allen. Su forma de narrarlo hizo dudar a todos sobre la veracidad del encuentro.

Patri Bea
Publicado:

Guillermo Francella sorprendió al asegurar que compartió una cena con Woody Allen, pero dejó entrever que su relato podría no ser del todo cierto.

La anécdota generó risas y confusión en el plató, ya que el actor jugó con los detalles y lanzó una historia tan precisa como posiblemente inventada.

Antena 3» Vídeos