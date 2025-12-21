Publicidad
Sueños de libertad
Fran Moreta revela cómo se vive un día de rodaje en Sueños de libertad
El actor comparte detalles sobre el ritmo frenético en el set y cómo, a pesar de la intensidad, el equipo disfruta cada jornada grabando la exitosa serie de Antena 3.
Fran Moreta confesó en Sueños de libertad que “nos pasamos muy bien a pesar de que vayamos tan rápido”, destacando el buen ambiente entre compañeros durante las grabaciones. El intérprete explicó que la organización es clave para cumplir con los tiempos sin perder calidad.
Además, señaló que cada jornada está llena de retos, pero también de momentos divertidos que fortalecen la unión del equipo. “Es muy intenso, pero muy divertido”, admitió, dejando claro que la pasión por la serie compensa cualquier dificultad.