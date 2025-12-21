Raúl Sanz explica cómo dio vida a Saúl Garza, el villano más complejo de Encrucijada

Raúl Sanz confesó que dar forma a Saúl Garza en La Encrucijada fue “una complicación que gustó hacer”, destacando la profundidad del personaje y el desafío que supuso para su carrera. El intérprete aseguró que cada escena exigía concentración y entrega total.

Además, explicó que el proceso creativo le permitió explorar emociones extremas y construir un villano con matices. “Me produjo gusto, emoción, atracción”, afirmó, dejando claro que la experiencia fue tan exigente como gratificante para él y para el equipo.