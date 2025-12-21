La declaración de amor de Mika a Pablo López en pleno directo: "¿Escribimos una canción juntos?"

Mika protagonizó uno de los momentos más emotivos de La Voz al dedicarle unas palabras a Pablo López: “¿Escribimos una canción juntos?”, confesó, dejando claro el vínculo artístico que los une. El público celebró la complicidad entre ambos en el escenario.

El cantante británico destacó la admiración que siente por el coach y cómo la colaboración surgió de manera natural. Esta declaración se convirtió en uno de los instantes más comentados de la gala, reforzando la conexión entre dos grandes talentos.