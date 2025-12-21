Publicidad
Y ahora Sonsoles
La bronca viral de Alejandro con su madre tras volver de fiesta: cumplió el sueño de todo hijo
En Y Ahora Sonsoles se comenta el vídeo que arrasa en redes, donde Alejandro discute con su madre después de una noche que terminó cumpliendo su gran deseo.
Alejandro protagonizó una escena que se ha hecho viral tras regresar de una fiesta y enfrentarse a su madre. El joven aseguró que cumplió “el sueño de todo hijo”, dejando claro que la discusión no le quitó la alegría.
El momento, compartido en Y ahora Sonsoles, ha generado miles de comentarios por la naturalidad y el tono divertido del enfrentamiento. La historia refleja cómo una simple bronca puede convertirse en tendencia en cuestión de horas.