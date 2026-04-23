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Tu cara me suena
Flo reinventa un reto viral en Tu cara me suena y sorprende al equipo con su particular estilo
Durante una pausa en las grabaciones de Tu cara me suena, Flo aprovecha para sumarse a un popular trend de redes sociales junto a concursantes y miembros del equipo.
El jurado del programa se lanzó a participar en el viral ¿Qué le dirías a la siguiente persona?, aunque lo hizo con su toque personal mientras recorría el plató.
En el juego, Flo también dio protagonismo a trabajadores que no suelen aparecer en pantalla, mostrando el cariño que siente por el equipo del formato.