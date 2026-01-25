Un fichaje que sacude la fábrica y promete cambiarlo todo

Ana Carlota Fernández se incorpora a Sueños de libertad como Valentina, una mujer dulce e inteligente que llega a la fábrica huyendo de un secreto del pasado. La actriz define a su personaje como alguien con muchas capas y confiesa: "Ella viene con una mochila bastante importante".

Su entrada es misteriosa y tendrá peso en las tramas, con una relación clave con Andrés. Fernández asegura sentirse ilusionada con el proyecto y destaca los decorados: "Es una preciosidad", adelantando que su llegada marcará un antes y un después.