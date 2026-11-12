David salva el empate ante Moisés en Pasapalabra con una remontada decisiva y un bote de 1.264.000 euros

La emoción ha vuelto a apoderarse de AlaZ en Pasapalabra con un duelo muy ajustado entre David y Moisés. Ambos han protagonizado grandes jugadas, destacando una racha de nueve aciertos del riojano y otra de once respuestas consecutivas del barcelonés.

Con un bote de 1.264.000 euros en juego, Moisés ha conseguido plantarse con 22 aciertos y ha dejado toda la presión sobre David. El concursante naranja necesitaba dos respuestas correctas para evitar la derrota y las ha encontrado en su último turno, firmando un empate de máxima emoción.