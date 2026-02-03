Publicidad
Fernando Esteso, visto por su último director: el esfuerzo por seguir actuando sin que se notara su delicado estado de salud
El cine español llora a Fernando Esteso, cuyo último trabajo con Manuel Velasco mostró que el actor estaba preocupado por no dejar ver al público el desgaste de su salud en la pantalla.
Manuel Velasco, hijo de Concha Velasco y último director en dirigir a Fernando Esteso, recordó que el veterano intérprete estaba más atento a ocultar signos de su malestar físico que a otra cosa durante el rodaje de su última colaboración. Esteso, que falleció a los 80 años tras complicaciones respiratorias, intentaba preservar la vitalidad de su actuación pese a su estado.
Compañeros y amigos han destacado la huella del actor cómico en la cultura española, especialmente por sus trabajos con Mariano Ozores y el impacto de su humor en la era del destape.