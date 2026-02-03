Fernando Esteso, visto por su último director: el esfuerzo por seguir actuando sin que se notara su delicado estado de salud

Manuel Velasco, hijo de Concha Velasco y último director en dirigir a Fernando Esteso, recordó que el veterano intérprete estaba más atento a ocultar signos de su malestar físico que a otra cosa durante el rodaje de su última colaboración. Esteso, que falleció a los 80 años tras complicaciones respiratorias, intentaba preservar la vitalidad de su actuación pese a su estado.

Compañeros y amigos han destacado la huella del actor cómico en la cultura española, especialmente por sus trabajos con Mariano Ozores y el impacto de su humor en la era del destape.