Ferit y Seyran, al límite en su reencuentro más íntimo tras un angustioso accidente

El joven Korhan ha irrumpido en la habitación visiblemente sofocado al encontrarla a salvo. "Me dijeron que te habías caído a la piscina", ha confesado tras el susto. En ese instante, la vulnerabilidad ha tomado el control de la escena. "Estás temblando", ha susurrado él, recibiendo una respuesta idéntica de ella en el momento de mayor conexión de Una nueva vida hasta la fecha.

Aunque el beso era casi un hecho, el miedo a las consecuencias ha provocado que Ferit se aparte bruscamente en el último segundo. Ambos han vuelto a demostrar que la atracción entre ellos sigue intacta a pesar de los constantes reproches y el destino que parece empujarlos hacia otros brazos.