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UNA NUEVA VIDA
Ferit rompe con el legado de los Korhan y protagoniza su gesto más doloroso contra Halis
La tensión entre abuelo y nieto alcanza un punto de no retorno cuando Ferit toma una decisión inesperada tras sentirse traicionado y apartado de la familia.
Convencido de haber actuado por el bien de los Korhan, Ferit esperaba el respaldo de Halis después de jugarse la vida por el negocio familiar. Sin embargo, el patriarca volvió a confiar en otras personas y anunció una decisión que dejó al joven completamente descolocado.
Incapaz de aceptar lo ocurrido, Ferit estalló delante de toda la familia y reprochó a su abuelo la forma en que dirige sus vidas. Entre lágrimas, se quitó el anillo de heredero y marcó distancias con una frase que simboliza su ruptura definitiva con Halis en Una nueva vida.
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