Ferit rompe definitivamente con Diyar tras la detención de Sinan y abre una nueva etapa con Seyran

La detención de Sinan marca un antes y un después para Ferit, que reconoce el desgaste irreversible de su relación con Diyar. Ella, consciente de sus sentimientos por Seyran, toma la iniciativa y pone fin a la historia.

Antes de marcharse, Diyar lanza una advertencia clara y deja una despedida cargada de dignidad. Ferit, agradecido, reconoce su valor, mientras queda libre para iniciar una nueva etapa.