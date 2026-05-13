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UNA NUEVA VIDA
Ferit rompe definitivamente con Diyar tras la detención de Sinan y abre una nueva etapa con Seyran
Después de la caída de Sinan, Ferit decide afrontar su realidad sentimental y cerrar su relación con Diyar, quien se adelanta a la ruptura con una despedida firme y emotiva.
La detención de Sinan marca un antes y un después para Ferit, que reconoce el desgaste irreversible de su relación con Diyar. Ella, consciente de sus sentimientos por Seyran, toma la iniciativa y pone fin a la historia.
Antes de marcharse, Diyar lanza una advertencia clara y deja una despedida cargada de dignidad. Ferit, agradecido, reconoce su valor, mientras queda libre para iniciar una nueva etapa.