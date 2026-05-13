Publicidad
UNA NUEVA VIDA
Ferit retiene a Ayla para atrapar a Sinan mientras Seyran empieza a dudar del ataque a Diyar
La llegada de Ayla a la mansión despierta las sospechas de Seyran, que empieza a pensar que el disparo a Diyar podría ocultar una mentira.
La tensión estalla en la mansión cuando Ferit aparece con Ayla, la madre de Sinan, y decide usarla como cebo para que su hijo salga de su escondite.
Mientras Ferit defiende a Diyar, Seyran escucha atentamente las palabras de Ayla y empieza a sospechar que el disparo no encaja. Si descubre la verdad, Ferit podría volver a acercarse a ella.