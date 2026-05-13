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¡Secuestro en la mansión!: Ferit utiliza a Ayla como cebo para cazar a Sinan

UNA NUEVA VIDA

Ferit retiene a Ayla para atrapar a Sinan mientras Seyran empieza a dudar del ataque a Diyar

La llegada de Ayla a la mansión despierta las sospechas de Seyran, que empieza a pensar que el disparo a Diyar podría ocultar una mentira.

La tensión estalla en la mansión cuando Ferit aparece con Ayla, la madre de Sinan, y decide usarla como cebo para que su hijo salga de su escondite.

Mientras Ferit defiende a Diyar, Seyran escucha atentamente las palabras de Ayla y empieza a sospechar que el disparo no encaja. Si descubre la verdad, Ferit podría volver a acercarse a ella.

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