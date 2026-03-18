Ferit recuerda el día que conoció a Diyar: una cafetería, un gimnasio y el inicio de una historia inesperada

Durante una conversación, Ferit se remonta al instante en que Diyar apareció por primera vez en su vida. Todo comenzó en la cafetería de un gimnasio, donde ambos coincidieron sin imaginar que aquel cruce terminaría convirtiéndose en una relación.

El recuerdo sirve para mostrar cómo surgió su vínculo y cómo ese encuentro aparentemente cotidiano terminó cambiando el destino de ambos.