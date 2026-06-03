Ferit recibe el mayor gesto de confianza de Halis mientras un secreto amenaza con destruir a los Korhan

Halis sorprende a todos al apartar a Orhan y entregar a Ferit el control de la familia Korhan. El patriarca le cede un anillo con un fuerte valor simbólico y le encomienda la responsabilidad de proteger el legado familiar ante cualquier amenaza.

Sin embargo, la celebración queda marcada por un peligroso secreto. Mientras Halis cree que su nieto ha salvado la economía familiar, la realidad es que Ferit ha empeñado la mansión para conseguir dinero. Si su plan fracasa, los Korhan podrían perderlo todo y quedarse sin hogar en Una nueva vida.

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