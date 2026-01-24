Ferit da un paso al frente decidido a tomar el control de la familia Korhan

Una semana después de la muerte de Orhan, el dolor sigue muy presente en la familia Korhan. Halis permanece paralizado por la pérdida, incapaz de reaccionar, mientras Ferit comienza a cuestionar su liderazgo y su manera de afrontar lo ocurrido en Una nueva vida.

Cansado de esperar, Ferit decide actuar y dejar claro que ha llegado su momento. “Su época ha terminado, es mi turno”, afirma con determinación, convencido de que alguien debe hacer justicia. Su decisión de derrocar a Halis amenaza con romper definitivamente el equilibrio familiar en Una nueva vida.