UNA NUEVA VIDA
Ferit da un paso al frente decidido a tomar el control de la familia Korhan
El próximo capítulo marca un punto de inflexión tras la tragedia, con un Ferit dispuesto a actuar ante la inacción de su abuelo y a cambiar para siempre el rumbo familiar.
Una semana después de la muerte de Orhan, el dolor sigue muy presente en la familia Korhan. Halis permanece paralizado por la pérdida, incapaz de reaccionar, mientras Ferit comienza a cuestionar su liderazgo y su manera de afrontar lo ocurrido en Una nueva vida.
Cansado de esperar, Ferit decide actuar y dejar claro que ha llegado su momento. “Su época ha terminado, es mi turno”, afirma con determinación, convencido de que alguien debe hacer justicia. Su decisión de derrocar a Halis amenaza con romper definitivamente el equilibrio familiar en Una nueva vida.